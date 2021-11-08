Оказание плановой помощи приостановят. Пациентов будут направлять в соседние города.

На базе Селивановской ЦРБ впервые развернут инфекционное отделение для больных коронавирусом. Ковидарий откроется на этой неделе.По информации департамента здравоохранения, в медучжреждении появится 66 коек – по 22 места на каждом из трёх этажей стационара. Оказание плановой помощи приостановят. Пациентов будут направлять в соседние города.Всего за период пандемии в Селивановском районе выявлено 1 173 переболевших COVID-19, скончались - 67 человек.Добавим, что всего во Владимирской области развёрнуто 2315 коронавирусных коек. Заняты 88,7% (2054), свободна - 261 койка.