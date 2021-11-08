Сумма причиненного потерпевшей ущерба составила около 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Кольчугино. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковского счета.При установлении обстоятельств полицейские выяснили, что перед пропажей денег потерпевшая планировала пройти лечение, для оплаты которого по совету приятельницы оформила кредитные карты. В этот же день карты пропали, а со счетов списали около 100 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению была задержана подруга заявительницы.В дальнейшем выяснилось, что женщина, которая ранее уже была неоднократно судима, похитила карты и обналичила одну из них.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Причиненный ущерб возмещен частично.