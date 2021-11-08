Смотрите в программе Вести-Владимир: - Контроль на линии Раньше были безбилетники,...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Контроль на линииРаньше были безбилетники, сегодня безмасочники. Как ведут борьбу с нарушителями ковидного режима в транспорте?- Хоккей на пескеВместо льда зимой будут только сваи и песок. Почему судогодские спортсмены остались без ледовой арены?- Нескучные урокиНестандартный подход к обучению. За что педагог из Коврова Анна Тюкова получила награду Всероссийского конкурса краеведов?