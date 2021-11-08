Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Контроль на линии
Раньше были безбилетники,...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Контроль на линии
Раньше были безбилетники, сегодня безмасочники. Как ведут борьбу с нарушителями ковидного режима в транспорте?
- Хоккей на песке
Вместо льда зимой будут только сваи и песок. Почему судогодские спортсмены остались без ледовой арены?
- Нескучные уроки
Нестандартный подход к обучению. За что педагог из Коврова Анна Тюкова получила награду Всероссийского конкурса краеведов?