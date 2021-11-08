Смотрите в программе Вести-Владимир:
- А была ли иголка?
Забыли иголку в теле, когда принимали...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- А была ли иголка?
Забыли иголку в теле, когда принимали роды. Прокуратура проверяет сообщения роженицы из областного перинатального центра.
- Нескучные уроки
За что педагог из Коврова получила награду Всероссийского конкурса краеведов? И каким должен быть нестандартный подход к обучению?
- Любовь и чайки
Они улетели, но обещали вернуться. Житель города Владимира стал приемным отцом для двух птенцов чайки.