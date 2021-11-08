Смотрите в программе Вести-Владимир: - А была ли иголка? Забыли иголку в теле, когда принимали...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- А была ли иголка?Забыли иголку в теле, когда принимали роды. Прокуратура проверяет сообщения роженицы из областного перинатального центра.- Нескучные урокиЗа что педагог из Коврова получила награду Всероссийского конкурса краеведов? И каким должен быть нестандартный подход к обучению?- Любовь и чайкиОни улетели, но обещали вернуться. Житель города Владимира стал приемным отцом для двух птенцов чайки.