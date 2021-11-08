Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Привито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Привито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского поселения Гусь-Хрустального района удалось выработать коллективный иммунитет быстрее всех в регионе?
- С чего начать строительство нового ковидного госпиталя? Владимирские чиновники перенимают опыт уральских коллег.
- И перспективы лазерного полигона "Радуга". Подробности визита врио губернатора и замминистра в закрытый город.