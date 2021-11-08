Смотрите в программе Вести-Владимир: - Привито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Привито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского поселения Гусь-Хрустального района удалось выработать коллективный иммунитет быстрее всех в регионе?- С чего начать строительство нового ковидного госпиталя? Владимирские чиновники перенимают опыт уральских коллег.- И перспективы лазерного полигона "Радуга". Подробности визита врио губернатора и замминистра в закрытый город.