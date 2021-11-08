Документ будет действителен в течение года. Сейчас QR-коды восстанавливаются, портал госуслуг работает в штатном режиме

С 8 ноября в стране заработала новая форма сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Сотни владимирцев, которые открыли в понедельник утром свои аккаунты на госуслугах, ужаснулись тем, что срок действия QR-кодов сократился с 12 до 6 месяцев. Жалобы мгновенно распространились по соцсетям и телеграм-каналам.Выяснилось, что виной всему технический сбой, который произошёл в связи с проводившимися на сайте работами.«Документ будет действителен в течение года. Сейчас QR-коды восстанавливаются, портал работает в штатном режиме», - успокоили жителей региона в обладминистрации.Все выданные до 8 ноября сертификаты будут переоформлены до 1 марта следующего года.В новой форме указываются ФИО, дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис, информация о прививке, противопоказаниях и о перенесённом Covid-19.