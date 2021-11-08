Во Владимирской области проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте и такси. За два дня – 4 и 5 ноября – сотрудники Госавтоинспекции совместно с чиновниками

Во Владимирской области проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте и такси. За два дня – 4 и 5 ноября – сотрудники Госавтоинспекции совместно с чиновниками областного департамента транспорта остановили и осмотрели 14 автобусов и 18 такси. В Белом доме сообщают, что таксомоторы и городские маршруты проверяли выборочно. Останавливали только те транспортные средства, в которых