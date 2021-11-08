Руководство регионального УМВД и представители общественности возложили цветы к обелиску и приняли участие в памятной панихиде.

8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялось памятное мероприятие.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин, руководство областного Управления, представители Общественного совета и слушатели ЦПП почтили память погибших, возложили цветы к мемориальному обелиску и памятнику Герою России генерал-полковнику милиции Ивану Голубеву.В продолжение мероприятия в храме-часовне имени Александра Невского, открытой на территории ЦПП в память погибшим сотрудникам органов внутренних дел Владимирской области, состоялась панихида.Справочно:День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации установлен Приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135.История органов внутренних дел Владимирской области насчитывает немалое количество примеров профессионализма, мужества и отваги, проявленных сотрудниками при исполнении служебного долга.На памятном мемориале в здании УМВД России по Владимирской области выбиты имена 53 сотрудников, погибших в разные годы. Среди них - Виктор Антонов, погибший вместе с сослуживцами Алексеем Хлопковым и Сергеем Стерховым, владимирские милиционеры Вячеслав Михальков, чьим именем названа улица в мкр. Юрьевец во Владимире, Василий Гусев, Николай Сизинцев, Василий Кузнецов и другие защитники правопорядка, навечно зачисленные в списки личного состава органов внутренних дел.Сотрудники полиции, которые служат сегодня, свято чтят память о своих погибших коллегах.