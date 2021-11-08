Во встрече вместе с сотрудниками полиции приняли участие представители общественного совета и органов местного самоуправления.

Сотрудники полиции вместе с представителями общественности и органов местного самоуправления наградили трех жительниц города Владимира за помощь в предупреждении мошенничества.Елена Воробьева, Анна Варзанова и Анна Спицына, являясь сотрудниками финансово-кредитных учреждений и торговых сетей, вовремя обратили внимание на пожилых людей, совершающих финансовые операции с крупными суммами, и смогли предотвратить преступление.Сотрудники полиции и Администрации города Владимира поблагодарили неравнодушных женщин за активную гражданскую позицию и содействие, а также вручили благодарности и ценные подарки.Начальник городского УМВД Илья Исаченко на встрече рассказал о профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции по предупреждению дистанционных мошенничеств, отметив важное значение участия в них общественности.Председатель общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Андрей Филинов, активно принимающий участие в профилактической акции «Не дай себя обмануть», поблагодарил всех участников встречи и выразил надежду, что именно благодаря совместным усилиям общественности и правоохранителей будут достигнуты значительные результаты в защите граждан от преступных посягательств мошенников.