Во Владимире к 8 ноября от коронавируса привились 121367 человек, из которых 109006 получили оба компонента. Обновлён график работы пунктов вакцинации. Он доступен по . Медики организовали работу ..

Во Владимире к 8 ноября от коронавируса привились 121367 человек, из которых 109006 получили оба компонента. Обновлён график работы пунктов вакцинации. Он доступен по .Медики организовали работу пунктов вакцинации как в помещениях самих больниц и поликлиник, так и в крупных гипермаркетах и торговых центрах областной столицы. Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через медучреждения.Всего за время массовой иммунизации от ковида в областной центр поступило 159367 доз противовирусного препарата. Об очередях на иммунизацию не сообщается.