Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы города Кольчугино. Женщина...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы города Кольчугино. Женщина обвиняется в совершении кражи с банковского счета.В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковского счета.Полицейские выяснили, что перед пропажей денег потерпевшая планировала пройти лечение, для оплаты которого по совету приятельницы оформила кредитные карты. В этот же день карты пропали, а со счетов списали около 100 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению была задержана подруга заявительницы. Оказалось, что женщина, которая ранее уже была неоднократно судима, похитила карты и обналичила одну из них.В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Причиненный ущерб возмещен частично.Фото: Pexels.com