В своих постах в соцсетях жители поблагодарили пожарных за оперативную работу, благодаря которой пламя не перекинулось на соседние дома.

В деревне Вольная-Артёмовка 6 ноября около 17:00 вспыхнуло деревянное здание бывшей школы, которую построили более 120 лет назад. В последние 10 лет учреждение пустовало.Пожар тушили 20 сотрудников МЧС, а также 7 единиц спецтехники. Горение ликвидировали через час. Его площадь составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели спасательного ведомства.В своих постах в соцсетях жители поблагодарили пожарных за оперативную работу, благодаря которой пламя не перекинулось на соседние дома.