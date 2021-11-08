Александр Авдеев поручил создать рабочую группу.

В ходе оперативного совещания Александр Авдеев поручил создать рабочую группу, которая рассмотрит варианты площадок под строительство ковид-госпиталя. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Место для возведения должно быть выбрано с учётом мнения специалистов и общественности. Оно должно быть удобно и пациентам, и медикам. Прошу на базе Законодательного Собрания и Общественной палаты региона создать комиссию, которая займётся проработкой вопроса. В неё должны также войти представители Облстройзаказчика, департамента здравоохранения, врачи. За неделю мы должны определиться с территорией под реализацию проекта», – обратился к собравшимся глава региона.Владимирская область заручилась поддержкой Минздрава. На первоначальном этапе средства на ковидарий заложат в областном бюджете, далее стройку ожидает федеральное финансирование.Напомним, что представители Белого дома побывали в командировках в Курске и Оренбурге, где осмотрели строящиеся инфекционные корпусы.«В Оренбургской области появится типовая инфекционная больница, общий цикл реализации проекта – больше года. Есть нюанс: срок эксплуатации – не более 25 лет. В Курской области пошли по другому пути: там возводится капитальное сооружение, сроки строительства примерно те же», - поделился результатами поездки замгубернатора Герман Елянюшкин.Интересно, что первое сооружение представляет из себя плосткостную больницу, а второй проект представляет из себя многоэтажное здание.