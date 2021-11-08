Я вакцинировался! - во Владимирской области области продолжается конкурс, организованный...

"Я вакцинировался!" - во Владимирской области области продолжается конкурс, организованный региональным отделением "Единой России" при поддержке "Молодой Гвардии" и областной молодежной думы.Андрей Прохоров, студент:- Хочу сказать, что я уже давно собирался вакцинироваться. Я считаю это своим гражданским долгом, потому что сейчас очень важно, в борьбе с коронавирусом выработать коллективный иммунитет. Так же Хотелось бы отметить, что "Единая Россия" опубликовала конкурс, в котором я хотел бы принять участие.Напомним, в конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Условие только одно - сделать прививку от КОВИД. Положение и правила конкурса на сайте "Единой России". Победителей будут выбирать случайно. Можно выиграть планшет iPad, беспроводные наушники, "Яндекс-станцию" или смарт-часы. Итоги конкурса подведут первого декабря. Медики поликлиники №2 города Владимира уже отмечают - молодежь из разных учебных заведений активизировалась. В последнее время приходят большими организованными группами.Валентина Кузнецова, главная медсестра городской поликлиники №2 города Владимира:- Вы защищаете себя, своих близких! Вы вносите определенный вклад в борьбу с пандемией, от которой уже все устали. Поэтому все население, конечно, должно принять такое правильное решение и сделать вакцинацию от ковид-19.