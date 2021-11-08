Александр Авдеев не стал продлевать локдаун.

Александр Авдеев не стал продлевать локдаун во Владимирской области. QR-коды – отменены.На период нерабочих дней в регионе вводились ограничения на посещение кафе, баров, фитнес-центров, салонов красоты и других организаций сферы услуг. Запрещались развлекательные мероприятия.В регионе остаются ограничения, действовавшие до коронавирусных каникул. Общепит может обслуживать посетителей только с 06:00 до 23:00. При этом заполняемость зала не должна превышать 50%. Пожилые граждане старше 60 лет отправлены на самоизоляцию, а сотрудники детских центров должны быть вакцинированы от коронавируса.Напомним, что ранее врио губернатора введение повсеместной системы QR-кодов, которое вступит в силу с 15 декабря.