Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об ухудшении погодных условий 9 –...

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует об ухудшении погодных условий 9 – 10 ноября.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 ноября и в ночь на 10 ноября на территории Владимирской области ожидается усиление северного ветра, порывы ветра могут достигать 20 м/с, на дорогах – гололедица.Водителям рекомендовано соблюдать осторожность при маневрировании.