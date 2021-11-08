В другой аварии пострадали четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.

В воскресенье, 7 ноября, на дорогах Владимирской области произошло два резонансных ДТП. Погиб водитель ВАЗ-2105. Пострадали четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.Около 19:55 в Киржачском районе на трассе «Ельцы — Василево — Горка» 37-летний водитель «Мазды» выехал на встречку и протаранил «пятёрку». После столкновения последняя машина врезалась в «Форд». В салоне отечественной легковушки погиб 67-летний пенсионер. Он скончался на месте происшествия. После освидетельствования выяснилось, что находившийся за рулём «японца» мужчина был пьян.На 273-ом километре автомагистрали Р-132 «Золотое кольцо» 40-летний владелец «Рено Меган» столкнулся с «Фольксвагеном Поло». После аварии были госпитализированы оба водителя и две пассажирки машины немецкого автопрома - 28-летняя женщина и 15-летняя девочка. Она находится в тяжёлом состоянии.ГИБДД проводит проверку дорожно-транспортных происшествий.