Скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду. ГУ МЧС по Владимирской области информирует об ухудшении погоды на ближайшие два дня.

ГУ МЧС по Владимирской области информирует об ухудшении погоды на ближайшие два дня.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября и в ночь на 10 ноября в регионе ожидается усиление северного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.При возникновении опасной ситуации владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.