Накануне вечером, 7 ноября, произошел пожар в производственном здании в поселке имени Воровского в...

Накануне вечером, 7 ноября, произошел пожар в производственном здании в поселке имени Воровского в Судогодский район. Сообщение в МЧС поступило в 21.57. Стало известно, что загорелся цех по производству сортового стекла на улице Воровского.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии подразделений наблюдался дым в производственном цехе. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 кв. метра.В результате пожара сгорело масло на металлическом прессе. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.