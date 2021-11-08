Жителей региона беспокоит организация дежурных групп в детских садах.

Во Владимирской области решение о продлении нерабочих дней примут 8 или 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Напомним, что на утро понедельника известно лишь об увеличении срока школьных каникул - до 14 ноября.Ранее сообщалось, что все муниципалитеты должны организовать в детских садах дежурные группы для своих воспитанников. Во Владимире и Коврове соответствующая работа уже проведена. Родители могут приводить ребят без справки с работы. По схожему пути региональные власти рекомендовали пойти и другим городам и районам.