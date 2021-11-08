С 8 ноября владимирские рестораны, фитнес-центры, салоны красоты можно посещать без QR-кодов. К всеобщей радости представителей общепита и горожан отменяется временное ограничение по

С 8 ноября владимирские рестораны, фитнес-центры, салоны красоты можно посещать без QR-кодов. К всеобщей радости представителей общепита и горожан отменяется временное ограничение по пребыванию в клубах, барах и кафе. В нерабочие дни там разрешалось находиться только до 23.00. Без справок и сертификатов теперь можно заселяться в гостиницы. Напомним, ряд антиковидных мер были введены на территории