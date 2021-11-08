6 ноября 2021 года, около 17:00 в деревне Вольная Артёмовка Судогодского района произошёл пожар,...

6 ноября 2021 года, около 17:00 в деревне Вольная Артёмовка Судогодского района произошёл пожар, загорелось здание школы, которой было более 120 лет. Школа находилась в нерабочем состоянии около 10 лет. В ней отучилось несколько поколений, дети приходили в эту школу из соседних деревень.Очевидцы увидели, как резко пошёл дым и в ту же минуту показался огонь, который стремительно охватил весь второй этаж школы. Пожарные прибыли в течение 10 минут, после чего оперативно пытались локализовать огонь, чтобы он не распространялся на другие дома деревни.Работа специалистов МЧС продолжалась до глубокой ночи. Местные жители высказывают благодарность за их самоотверженный труд, также упоминая бригадира совхоза Круглова Николая, который до приезда МЧС не давал огню распространиться, своими силами закидывал землёй загоревшуюся траву рядом со зданием, сообщает паблик «Судогда ТВ». В комментариях жители сетуют на то, что старинное здание школы не дождалось нового хозяина и стояло в запустении.Фото: ВК "Судогда ТВ"