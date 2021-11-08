Не пройденными остались чуть более 183 тысяч домовладений.

Во Владимирской области на утро 8 ноября переписано 84,4% жителей, из которых 13% прошли процедуру на госуслугах. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.В понедельник Александр Авдеев провёл совещание по промежуточным итогам кампании.«На сегодняшний день доля должна достигать 75%. На 15 ноября – не менее 90%. Не пройденными остались чуть более 183 тысяч домовладений», − доложил руководитель Владимирстата Александр Быков.Напомним, что на основе собранных данных будут корректироваться основные направления социальной и экономической политики. Информация используется при составлении социальных программ.Поучаствовать в переписи можно тремя разными способами: на стационарном участке, во время поквартирного обхода, на портале госуслуг.