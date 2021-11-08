За минувшие праздники сводка МЧС области по пожарам пополнялась ежедневно. Горели многоквартирные дома, машины и даже одно бывшее учебное заведение. Вчерем перед первым праздничным днем, 3

За минувшие праздники сводка МЧС области по пожарам пополнялась ежедневно. Горели многоквартирные дома, машины и даже одно бывшее учебное заведение. Вчерем перед первым праздничным днем, 3 ноября, в Коврове произошла трагедия. На Северном проезде загорелась квартира в многоэтажке. На пожар выехали 23 огнеборца и 8 спецмашин. По лестнице-штурмовке спасатели ворвались в квартиру на втором этаже