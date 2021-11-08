От жителей поселка Труд и деревни Норкино в органы местного самоуправления поступили многочисленные...

От жителей поселка Труд и деревни Норкино в органы местного самоуправления поступили многочисленные жалобы о загрязнении реки Большая Липня. Люди пишут, что воды покрыта белой пеной, резко пахнет, рыба в реке погибла. Большая Липня впадает в Клязьму, загрязненная вода может попасть в водопровод.8 ноября в район происшествия лично выехал глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. Раннее по факту загрязнения был произведён комиссионный выезд в д. Норкино с участием межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, отдела охраны окружающей среды администрации района и жителей деревни Норкино. В ходе обследования были взяты пробы почвы и воды в реке, установлено наличие на поверхности воды пены с характерным цветом и едким запахом.По данному факту проводится административное расследование, сообщается в группе ВК администрации Петушинского района. Природоохранной прокуратуре поручено установить причины произошедшего, особое внимание уделить ликвидации последствий загрязнения реки.Фото: ВК "Администрация Петушинского района"