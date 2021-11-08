Обсудили вопросы изменения климата и экологическую ситуацию в мире. Южнокореец Рае Квон Чунг с...

Обсудили вопросы изменения климата и экологическую ситуацию в мире.Южнокореец Рае Квон Чунг с начала 90-х годов занимается проблемами окружающей среды. Он сторонник концепции "зеленого роста", главный принцип которой - экономический рост при сохранении экологического баланса в интересах будущих поколений. За плечами опыт руководства министерством иностранных дел и торговли Южной Кореи и работы Советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата. В 2007 году господин Чунг был удостоен Нобелевской премии за распространение знаний об изменениях климата планеты из-за деятельности человека. И вот что, по его мнению, нас ждет в ближайшем будущем.Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира, советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата:- К 2050 году изменение климата произойдет где-то на 3 градуса. Сейчас, к примеру, температура повышается в среднем на 1 градус. Потепление очень сильно изменит климат и коснется это прежде всего Арктической зоны и Центральной части России. На Владимирскую область это также сильно повлияет. Такое повышение температуры может быть опасным.Чтобы избежать глобальных климатических изменений в будущем, нужно действовать уже сейчас. К примеру, господин Чунг предлагает всему миру сократить количество машин или же ввести налог на загрязнение воздуха, которое происходит из-за автомобилей. Очистить атмосферу поможет регулярная высадка деревьев. Все эти идеи, по словам Чунга, нужно применить и в тридцать третьем регионе.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Обязательно появятся новые проекты, направленные вот на эту тему... и возможно, отказаться от автомобильного транспорта очень сложно, но иногда отказываться от него в пользу пеших прогулок, велосипедов - это нужно. Тем самым, мы вносим свой вклад в сохранении экологии мирового уровня.Также господин Чунг рассказал студентам и преподавателям Ранхигс об опыте Южной Корее в отказе от пластиковых пакетов. Это помогло уменьшить количество мусора вдвое. И отказались от пластика не только при походе в магазин. Выбрасывать мусор в Южной Корее нужно в специальном биоразлагаемом пакете. Иначе коммунальщики его просто не заберут.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, зампредседателя Законодательного Собрания:- Состоялся очень интересный разговор, он очень важен с точки зрения научных исследований, понимания глобальных проблем. Конечно, для нас это большое значимое событие, потому что Владимирский филиал президентской академии очень часто проводит обсуждения различной проблематики регионального, государственного уровня. Для нас, конечно, важна точка зрения на международной арене. Да, и мы услышали очень интересные, развернутые ответы.Причина изменения климата - сами люди. Если мы не задумаемся об этом, в будущем нас ждут серьезные проблемы. Но господин Чунг надеется, что такие встречи со студентами, где он может поделиться своими идеями, помогут изменить это будущее.Юлия Шувалова. ЕгорГерасимов. "Вести Владимир"