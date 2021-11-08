За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован один несовершеннолетний.Полицейскими оформлено 313 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия.Александровский районПо предварительной информации, 01.11.2021 г. в 18:40 на 83 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики» водитель автомобиля ВАЗ-2115, 1985 г.р., на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 скончался.Вязниковский районПо предварительной информации, 02.10.2021 г. в 04:10 на 290 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВОЛЬВО-FN, 1970 г.р., допустил столкновение с автомобилем МАЗ-544019 с полуприцепом ШМИТЦ, под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВОЛЬВО-FN госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 03.11.2021 г. в 06:40 в г. Киржач, на ул. Метленкова у д. 16 «К» водитель автомобиля ВАЗ-21093, 1954 г.р., совершил наезд на пешехода 1972 г.р., которая двигалась попутно справа от автомобиля по краю проезжей части. В результате ДТП пострадал пешеход направлена на амбулаторное лечение.Киржачский районПо предварительной информации, 07.11.2021 г. в 19:55 на 7 км. автодороги «Ельцы-Василёва-Горка» водитель автомобиля Мазда 3, 1984 г.р., выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-210540 под управлением водителя 1954 г.р., который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль ВАЗ – 210540 отбросило на автомобиль Форд Мондео под управлением водителя 1981г.р., который двигался позади автомобиля ВАЗ – 210540 попутно без изменения направления движения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 210540 скончался.ВладимирПо предварительной информации, 05.11.2021 г. в 19:30 в г. Владимир на ул. Полины Осипенко у д.17 водитель автомобиля Ленд – Ровер, 1991 г.р., допустил наезд на пешехода 1976 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 04.11.2021 г. в 19:00 на 234 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла, 1979 г.р., при пересечении проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу допустил столкновение с автомобилем Ниссан Кашкай под управлением водителя 1981 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался.