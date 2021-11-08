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<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2021-za-den-v-avariyax-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali.html" target="_blank">За день в авариях на дорогах Владимирской области один человек погиб и четверо пострадали</a> - Сразу две серьезные аварии произошли на дорогах Владимирской области 7 ноября. Около 8 часов вечера на трассе “Ельцы – Горка” в Киржачском районе Мазда столкнулась с ВАЗом 5-й модели.