Сразу две серьезные аварии произошли на дорогах Владимирской области 7 ноября. Около 8 часов вечера на трассе “Ельцы – Горка” в Киржачском районе Мазда столкнулась с ВАЗом 5-й модели.
Сразу две серьезные аварии произошли на дорогах Владимирской области 7 ноября. Около 8 часов вечера на трассе “Ельцы – Горка” в Киржачском районе Мазда столкнулась с ВАЗом 5-й модели. По предварительной информации Госавтоинспекции, 37-летний водитель иномарки допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с “пятеркой”, которой управлял 67-летний пенсионер. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области