1 ноября 2021 года на участке, закрепленном за Муромским районом водных путей – филиалом ФГБУ...

1 ноября 2021 года на участке, закрепленном за Муромским районом водных путей – филиалом ФГБУ «Канал имени Москвы», завершилась ежегодная навигация.В рамках закрытия навигации на закрепленном за филиалом участке реки Ока (318 – 56 км от поселка Елатьма до устья канала Сеймы) осуществляется сбор знаков плавучей навигационной обстановки (буев) в количестве 314 шт. Данная работа производится судами технического флота Муромского филиала, а именно теплоходами «Александр Коряков», «Путейский-5», «Путейский-15», «Путейский-16», «Путейский-17» и «Путейский-31», в состав которых входят баржи-площадки «Т-5», «Т-6», «Т-10» и «Т-110», сообщается на сайте «Канала имени Москвы».