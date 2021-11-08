В августе фигурант похитил и сдал в пункт приема металла чужой гараж. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в середине августа текущего года полицию обратился местный житель, сообщивший, что пропал металлический гараж, находившийся рядом с его домом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. В содеянном он сознался.Обвиняемый пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металла, транспортировав гараж при помощи манипулятора. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.Причиненный собственнику ущерб составил 26 000 рублей.В ходе следствия местонахождение похищенного гаража было установлено. Его изъяли и вернули владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.