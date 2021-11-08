Скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду. ГУ МЧС по Владимирской области информирует об ухудшении погоды на ближайшие два дня.
ГУ МЧС по Владимирской области информирует об ухудшении погоды на ближайшие два дня.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября и в ночь на 10 ноября в регионе ожидается усиление северного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.
В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.
При возникновении опасной ситуации владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.