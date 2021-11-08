Жителей Владимирской области приглашают принять участие в акции ОНФ Маленькие радости для...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в акции ОНФ "Маленькие радости для врачей".Медработникам, которые 24 часа в сутки спасают жизни пациентам с ковид-19, можно передать пироги, пиццу, торты, печенье, в том числе, и собственного приготовления. Активисты ОНФ и члены клуба "Мы вместе" уже привезли врачам, работающим в областной клинической больнице, первую партию сладких подарков.Алёна Бойкова, координатор команды "Молодёжка ОНФ" во Владимирской области:- На днях к нам обратилась поликлиника при городской больнице №2 и сказали, что вновь нужна волонтёрская помощь. Мы сразу же собрались с командой, сделали себе графики, и ежедневно будем оказывать помощь медработникам больницы.