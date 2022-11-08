Курьезное «ограбление» произошло в областном центре совсем недавно. Оказалось, что второго ноября...

Курьезное «ограбление» произошло в областном центре совсем недавно. Оказалось, что второго ноября местный житель по ошибке украл сканер (который стоит 14 000 рублей) для считывания штрих-кода. Правда, изначально он думал, что это мобильный телефон.Полицейские оперативно установили личность и местонахождение 32-летнего жителя Владимира. И задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что, находясь в магазине, обратил внимание на «оставленный кем-то мобильный телефон». Похитив его, мужчина решил поскорее удалиться. И лишь на улице фигурант понял, что это всего лишь прибор для считывания штрих-кода товара.От похищенного устройства мужчина решил избавиться. Он его просто выкинул.Было установлено, что фигурант также причастен к совершению ряда других мелких краж.Официально сообщается, что в настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Фото: Pxfuel.com