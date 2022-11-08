Крупный пожар произошёл накануне вечером в Лакинске. Там загорелась мебельная фабрика. На момент...

Крупный пожар произошёл накануне вечером в Лакинске. Там загорелась мебельная фабрика.На момент прибытия спасателей огонь охватил практически все здание - восемьсот квадратных метров. Пожарным пришлось вызывать дополнительные силы. Возгоранию присвоили повышенный ранг. Открытое горение удалось ликвидировать только спустя почти три часа. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Владимирской области.Юрий Мельников, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Владимирской области:- Участие в тушении пожара приняло 9 автоцистерн, один коленчатый подъёмник, одна автолестница, один противопожарный водоём передвижной. Было задействовано 35 человек личного состава. В 19.32 пожар был локализован на площади 800 метров квадратных.