Для ликвидации аварий на сетях создано 858 резервных источников питания и 447 бригад.

Отопительный сезон во Владимирской области проходит в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе обладминистрации.Для ликвидации аварий на сетях создано 858 резервных источников питания и 447 бригад. При этом паспорта готовности получили лишь Гороховецкий, Меленковский, Селивановский и Судогодский районы, а также Радужный и Суздаль.«В течение недели прошу направить документы в Ростехнадзор. Принять меры по обеспечению надёжного теплоснабжения. «Владимиртеплогазу» необходимо устранить замечания ведомства», - обратился к подчинённым Александр Авдеев.Ранее сообщалось о том, что в регионе проведена проверка готовности коммунальной техники к зиме.