Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал о том, как проходит подготовка региона к зимним погодным условиям. В этом году власти закупили более 100

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале рассказал о том, как проходит подготовка региона к зимним погодным условиям. В этом году власти закупили более 100 коммунальных машин. 42 достанутся муниципалитетам и 60 – ДСУ № 3. Всего в этом году в регионе будет задействовано 446 единиц техники. 61% уже готов к работе, остальные машины