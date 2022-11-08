Вместе с тем отменён запрет на реализацию алкоголя в радиусе 300 метров от военкоматов.

Александр Авдеев ужесточил правила продажи алкоголя в Коврове и поселке Пакино, где располагаются учебки с мобилизованными. Постановление 7 ноября.Ранее глава региона запрет на реализацию спиртного. Однако 4 ноября в одном из баров Коврова произошла поножовщина. Как сообщают , участником драки, в ходе которой зарезали 36-летнего мужчину, мог стать призванный резервист.На фоне убийства губернатор ввёл ограничения на розничную продажу спиртного, за исключением заведений общепита. Они распространяются на территорию Пакино и город оружейников.Вместе с тем отменён запрет на реализацию алкоголя в радиусе 300 метров от военкоматов.