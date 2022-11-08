По обращению жительницы области Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения лекарственного обеспечения. Годовалая дочь жительницы Коврова «страдает кистозным фиброзом

По обращению жительницы области Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения лекарственного обеспечения. Годовалая дочь жительницы Коврова «страдает кистозным фиброзом (муковисцидозом)». Врачебная комиссия «Областной детской клинической больницы» разработала для девочки индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, которая предполагает собой проведение различных ингаляций. Медицинские изделия ребенку не предоставили, в связи с чем, не было возможности провести полноценную реабилитационную терапию.