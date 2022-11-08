Сын Олега Газманова разместил в своем микроблоге печальные строки.

Сын Олега Газманова разместил в своем микроблоге печальные строки.Прославленный артист и один из главных патриотов на отечественной эстрады достиг масштабных успехов в карьере. Сын Родион, судя по всему, насмотревшись на крутого отца, решил пойти по его стопам. У молодого человека тоже есть свои хиты, а еще наследник Олега Газманова сочиняет стихи.Накануне артист решил поделиться с поклонниками своей поэзией разных лет, а также показать, как вырос за эти годы. Но перед этим продемонстрировал несколько снимков: сначала показала себя совсем молодого, а потом повзрослевшего – этакого старика, который многое повидал на своем пути.Ну а дальше сын Олега Газманова решил проделать то же самое со своей поэзией: сначала опубликовав стихи, написанные в 2009 году тем самым юнцом с фотографий, а потом произведение уже повзрослевшего Родиона. Первое творение – о страданиях, их автор мучается от разрыва сердца, рассуждает о времени, боли и счастье.Стихи написанные в более зрелом периоде жизни особо не отличаются от предыдущих: молодой артист все так же мается. "Просто начал изысканнее страдать", – с иронией признался Родион. В этих строках наследника артиста, можно сказать, настигла смерть – его надежды больше нет."Но надежда мертва: мои мысли опять о тебе", – говорится в произведении сына Олега Газманова, повествующем о сложных и печальных отношениях с возлюбленной.