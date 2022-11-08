Информация об одном погибшем уточняется.

Четверо бойцов из Владимирской области ранены во время боёв с ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«В ходе СВО в рамках предотвращения попытки прорыва украинскими войсками линии фронта четверо владимирцев получили ранения. Сейчас солдаты лежат в госпитале. Их жизни ничего не угрожает», - уточнили в пресс-службе губернатора.Власти проверяют в Минобороны информацию об одном погибшем. Пока официального подтверждения нет.«Находимся на связи с родственниками», - резюмировали в Белом доме.