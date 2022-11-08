В ходе специальной военной операции были ранены четверо мобилизованных жителей Владимирской области. Проверяется информация об одном погибшем, сообщили в Администрации Владимирской

В ходе специальной военной операции были ранены четверо мобилизованных жителей Владимирской области. Проверяется информация об одном погибшем, сообщили в Администрации Владимирской области. «В ходе специальной военной операции в рамках предотвращения попытки прорыва линии фронта силами ВСУ ранены четверо наших земляков. Сейчас они находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Бойцам будет оказана вся необходимая