Коммунисты традиционно покритиковали действующую власть, напомнив, что «при нынешней политике страны утеряны те достижения, которых добился советский народ».

Во Владимире у памятника Ленину состоялся митинг, посвящённый 105-й годовщине Октябрьской революции. Коммунисты собрали на мероприятие несколько десятков человек.Как в пресс-службе обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Антон Клюев зачитал поздравление от лидера партии Геннадия Зюганова. Собравшиеся традиционно покритиковали действующую власть, напомнив, что «при нынешней политике утеряны те достижения, которых добился советский народ». В числе прочего, они вспомнили утраченные производства. В качестве примера для пути развития они привели Китай, где, по их мнению, процветает социализм.В завершении мероприятия участники возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата.