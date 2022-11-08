Православный календарь напоминает: 8 ноября 2022 года есть церковный праздник – день памяти Димитрия Солунского. В народе сегодня его называют просто – Дмитриев день.

Православный календарь напоминает: 8 ноября 2022 года есть церковный праздник – день памяти Димитрия Солунского. В народе сегодня его называют просто – Дмитриев день.Великомученик Димитрий Солунский при жизни искоренял языческие обычаи и продвигал в массы христианство. Православные верующие из года в год вспоминают святого 8 ноября, читают ему молитвы и прикладываются к иконе. Отметим, что церковный праздник Дмитриев день связан с яркой легендой.ИсторияСвятой жил в III–IV веках от Рождества Христова. В детстве родители тайком крестили его и приобщили к вере. Когда Димитрий Солунский возмужал, император назначил его воеводой и приказал истреблять христиан. Однако подчиненный сделал все наборот: знакомил язычников с христианством и помогал им уверовать в Господа.За это его бросили в темницу, вынудили стать гладиатором, насмерть пронзили копьями. Труп смелые люди сумели захоронить втихаря. Крова­вой ри­зой и пер­стнем великомученика стали лечить больных. Со временем над мо­ги­лой его воз­двиг­ли храм, а через сто лет бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ные мо­щи. Согласно легенде, при гро­бе святого со­вер­ша­лись чу­де­са. Поэтому церковный праздник Дмитриев день связан с торжеством исцеления.Обычаи и традицииСогласно православному календарю, пишет , 8 ноября 2022 года верующие просят великомученика помочь на поле брани, даровать мужество и терпение, а также вернуть здоровье глазам. К Димитрию Солунскому обращаются с молитвами в храме. Принято посещать церковь, чтобы перекреститься возле иконы, очиститься от порочных мыслей и настроиться на благие деяния.Церковный праздник Дмитриев день считается поминальным. Сегодня православные ставят свечи за упокой, посещают кладбища, накрывают столы в память о тех, кто отправился к Богу.Наши предки на Руси верили, что 8 ноября нужно пить пиво, чтобы здоровье крепчало. Как правило, к этому времени заканчивался сезон сватовства. Согласно приметам, одиноким девушкам в Дмитриев день нужно погладить и покормить бездомного пса, чтобы притянуть порядочного жениха.Что нельзя делатьВ церковный праздник сегодня запрещено вредительство любого рода. Не стоит выходить на улицу в одежде "не по сезону" и губить здоровье, также не нужно мстить и портить настроение окружающим, даже если на душе скребут кошки. В Дмитриев день 8 ноября 2022 года забудьте бранные слова, пресекайте все разрушительные помыслы, подумайте о душе и ее спасении.