Молодая жена Евгения Петросяна испытывает сильнейшие боли.
Молодая жена Евгения Петросяна испытывает сильнейшие боли.
Молодая жена юмориста
Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в социальных сетях на плохое
самочувствие. Грубо говоря, она ощущает себя овощем. Возможно, головные боли связаны с нарушением сна молодой мамы и
падением иммунитета. Ранее женщина даже делилась снотворным, которое она
принимает осенью.
Врач-терапевт
Юрий Серебрянский высказал свою версию причин плохого самочувствия наглотавшейся
таблеток жены Петросяна. Он считает, что боли могут быть связаны с дисбалансом
вегетативной нервной системы или расстройством щитовидной железы. Это диагноз,
обостряющийся в холодное время года.
В разговоре с
изданием "" доктор Олег Абакумов рассказал, что женское
здоровье необходимо восстанавливать постепенно: сначала наладить режим дня,
пролечить заболевания, а далее заняться работой с ментальным состоянием. Скорее
всего, жена Евгения Петросяна пренебрегает режимом из-за плотного графика.
Сезонные болезни
опасны не только слабостью и падением работоспособности, но и летальным
исходом. Об этом предупреждает "". Главные причины апноэ —
аллергический насморк и аномалии дыхательных путей.
А вот рекомендует
добавить в рацион больше картофели. Согласно недавнему эксперименту, у
любителей картошки риск сахарного диабета снизился на 24%. Приятная новость для
молодых мам как жена Евгения Петросяна, ведь дети обожают картофельное пюре.