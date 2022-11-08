Новости спорта. Футбольные команды тридцать третьего региона синхронно потеряли очки в двадцатом...

Новости спорта. Футбольные команды тридцать третьего региона синхронно потеряли очки в двадцатом туре Первенства России по футболу.Муромляне в гостях уступили «Чертаново». К концу первого тайма москвичи вели уже со счетом 2-1. На 64-ой минуте Максим Вотинов размочил счет, но на большее гостей не хватило. Впрочем, футбольный клуб «Муром» уже обеспечил себе место в шестерке лучших. Чего не скажешь о владимирском «Торпедо». Зрители, пришедшие на черно-белое дерби, голов не увидели — ничья «ноль-ноль». Владимирские футболисты на шестой строчке. В спину им дышат московские "торпедовцы" - отрыв два очка. До конца осенней стадии первенства два матча - завтра «Торпедо» Владимир играет с дзержинским «Химиком» в гостях, в воскресенье принимает дома вторую команду столичного «Динамо».