После недавнего пополнения семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова каждый день сталкивается с трудностями.

После недавнего пополнения семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова каждый день сталкивается с трудностями.Артисты ЮлияКовальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Пара редко попадает вскандалы и звездные конфликты, а секретом семейного счастья называет умениеслушать и договариваться. У пары подрастает маленькая дочка Амелия, а недавно всемье случилось еще одно пополнение.Юлия Ковальчук иАлексей Чумаков обзавелись двумя котятами породы бенгал. На видео попала грызняпитомцев — дружеская, конечно же. Котята-бенгалы очень ласковые и к взрослым, ик детям.Артистка Юлия Ковальчукне зря выкладывает семейные подробности на обозрение — видео с участиемживотных очень популярны. А иногда благодаря съемке можно помочь животному,попавшему в беду. Так, рассказали историю о спасении застрявшейв заборе собаке.А длябезопасности ямальских оленей создана специальная система чипов — почти какэлектронные паспорта. Подробнее об этом рассказал .Также на днях ЮлияКовальчук поделилась фотографией с "макияжем-минуткой" — она слегка подправилатон лица и подчеркнула глаза. "Что Юля с собой сделала! Такой красивыймакияж", — написали в комментариях подписчицы и попросили жену Алексея Чумаковаснять подробное видео.