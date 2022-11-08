После недавнего пополнения семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова каждый день сталкивается с трудностями.
После недавнего пополнения семья Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова каждый день сталкивается с трудностями.
Артисты Юлия
Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже девять лет. Пара редко попадает в
скандалы и звездные конфликты, а секретом семейного счастья называет умение
слушать и договариваться. У пары подрастает маленькая дочка Амелия, а недавно в
семье случилось еще одно пополнение.
Юлия Ковальчук и
Алексей Чумаков обзавелись двумя котятами породы бенгал. На видео попала грызня
питомцев — дружеская, конечно же. Котята-бенгалы очень ласковые и к взрослым, и
к детям.
Артистка Юлия Ковальчук
не зря выкладывает семейные подробности на обозрение — видео с участием
животных очень популярны. А иногда благодаря съемке можно помочь животному,
попавшему в беду. Так, рассказали историю о спасении застрявшей
в заборе собаке.
А для
безопасности ямальских оленей создана специальная система чипов — почти как
электронные паспорта. Подробнее об этом рассказал .
Также на днях Юлия
Ковальчук поделилась фотографией с "макияжем-минуткой" — она слегка подправила
тон лица и подчеркнула глаза. "Что Юля с собой сделала! Такой красивый
макияж", — написали в комментариях подписчицы и попросили жену Алексея Чумакова
снять подробное видео.