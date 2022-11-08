Артистке не раз приходилось сталкиваться с трудностями в личной жизни.

Артистке не раз приходилось сталкиваться с трудностями в личной жизни.Юлия Рутберг по праву считается талантливой и успешной актрисой. Знаменитость многого достигла в карьере и полюбилась зрителям в сериалах "Не родись красивой", "Виола Тараканова", "Фаталисты" и других популярных проектах. К сожалению, в любовных делах артистке не так повезло. Она пережила три тяжелых расставания и не смогла обрести настоящую любовь.Юлия Рутберг родилась в 1965 году и выросла в творческой атмосфере. Ее отец, Илья Рутберг, был актером и театральным деятелем, мать, Ирина Суворова, преподавала в музыкальной школе, а бабушка и дедушка трудились танцорами. Неудивительно, что и сама Юлия определилась с будущей профессией еще в детстве. После окончания школы она училась сначала с ГИТИСе, а затем в Щукинском училище.К успеху в карьере актриса пробивалась долго и упорно. В 1988 году Рутберг дебютировала на экранах, сыграв в фильме "Приморский бульвар", и начала активно сниматься в эпизодах. А спустя 10 лет ей досталась главная роль в картине "Мужской характер, или Танго над пропастью". С тех пор у артистки не было отбоя от предложений.С начала нулевых карьера Юлии пошла в гору, а вот в личной жизни было все непросто. С первым мужем, Александром Кузнецовым, она встретилась еще в студенческие годы. В 1986 году у супругов родился сын Григорий, но вскоре после прибавления брак рухнул. Александр уехал в Штаты по работе и решил остаться там насовсем, а Юлия не захотела переезжать в другую страну. В итоге им пришлось развестись.После расставания с мужем у актрисы закрутился роман с музыкантом Алексеем Кортневым. Отношения продлились 10 лет, но так и не привели к свадьбе. Лидер группы "Несчастный случай" утверждал, что союз распался сам собой, но Юлия тяжело переживала разрыв и воспринимала его как предательство. Поговаривали, якобы причиной разлада стал роман музыканта с гимнасткой Аминой Зариповой.Третьей любовью артистки стал актер Анатолий Лобоцкий. Увы, этот союз звезды тоже оказался непрочным. Анатолий и Юлия много работали и со временем отдалились друг от друга.Сейчас Юлии Рутберг 57 лет. Известно, что ее единственный сын Григорий уехал в США к отцу, окончил институт pr-менеджмента и создал семью. После неудач в любви и отъезда наследника актриса осталась одна, но, к счастью, скучать ей не приходится. Рутберг по-прежнему активно работает, к тому же, у нее подрастают двое внуков.