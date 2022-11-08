Выгоднее всего покупать жилье в Махачкале

Выгоднее всего покупать жилье в МахачкалеЗа последний год новостройки по всей России резко подорожали, из-за чего снизилась доходность приобретаемых в них квартир. Худшая доходность традиционно наблюдается в Москве – всего 3,4% годовых. На то, чтобы окупить столичную квартиру, понадобится почти 30 лет. В Санкт-Петербурге потребуется не многим меньше – почти 24 года. Основная причина таких неутешительных показателей – высокие цены.Самой выгодной инвестицией сейчас является покупка квартиры в новостройках Махачкалы, где средняя окупаемость при сдаче жилья в аренду составляет девять лет.Почти за десять лет можно окупить квартиру в Магнитогорске, за 15 лет – в Мурманске, Грозном и Якутске.На вторичном рынке инвестиционная покупка жилья, напротив, стала выгоднее. С весны окупаемость в сегменте сократилась на два года. Это связано с тем, что продажа «вторички» несколько подешевела, а аренда – подорожала.Выгоднее всего инвестировать во вторичное жилье Магнитогорска. Окупить покупку доходами от аренды получится менее чем за 12 лет.До 13 лет составляет окупаемость жилья в Астрахани и Грозном, до 14 лет – в Нижнем Тагиле и Челябинске.В Москве покупку вторичной квартиры можно окупить за 27 лет, в Санкт-Петербурге – за 22 года.