На обслуживании УК сейчас находится 241 дом.

Управляющая компания МКП города Владимира «ЖКХ» намерена судиться с Жилинспекцией из-за публикаций о лишении её лицензии. На обслуживании УК сейчас находится 241 дом.Ранее Госжилинспекция заявила об отказе продлить «управляшке» лицензию из-за долгов перед одной из ресурсоснабжающих организаций, несоблюдением требований по раскрытию данных в ГИС ЖКХ и отсутствия договора на обслуживание газового оборудования в многоквартирном доме. Таким образом, ведомство намекнуло, что с января 2023 года собственники 241 дома могут остаться без управляющей организации.МКП отреагировала на информацию, распространённую ГЖИ. В компании заявляют, что это могут быть происки конкурентов. По данным фирмы, долгов перед поставщиками коммунальных услуг у неё нет. Руководство заявляет о готовности оспаривать результаты проверки ГЖИ в суде. Кроме того, срок лицензии истекает лишь в январе, а значит до указанного срока предприятие может продлить её.