Изделия рассчитаны на 25 градусные морозы.

Мстерские швеи из Вязниковского района ежедневно производят для нужд фронта по 200 тёплых и лёгких спальников. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Изделия рассчитаны на 25 градусные морозы. В пошиве используется непромокаемая ткань, толстый слой синтепона и флис. Продукцию компании «Белошвейка» несколько раз в неделю забирают фуры и увозят на передовую.«В перспективе фабрика готова открыть дополнительный цех. Многие предприятия перестроились на выпуск продукции для армии: в Муроме коллективы 10 ателье безвозмездно шьют для солдат балаклавы или подшлемники. Вязниковские мастера изготавливают берцы. Благодарю всех, кто поддерживает бойцов», - резюмировал парламентарий на своей в соцсетях.